Unwetter sorgt für Feuerwehreinsätze in Lehrte

Lehrte - Ein Gewitter hat zu mehreren Feuerwehreinsätzen in Lehrte geführt. Dabei handelte es sich vor allem um vollgelaufene Keller, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Wasser stand in den Kellern teils 50 Zentimeter hoch. Ein vermeintliches Feuer stellte sich als Fehlalarm heraus, der Brandgeruch kam den Angaben nach womöglich von einem Blitzeinschlag in der Nähe. Die Einsatzkräfte entfernten zudem einen umgestürzten Baum von einer Straße.