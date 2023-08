München - Weil sich die Sommerferien dem Ende zuneigen, müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am kommenden Wochenende mit Stau auf den Straßen rechnen. Wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) am Montag in München mitteilte, kommen zahlreiche Urlauber zurück in ihre Heimat und sorgen für volle Straßen. Besonders betroffen sind demnach die A4 und die A72. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt der ADAC, am Montag oder Dienstag zu reisen.