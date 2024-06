Nur noch wenige Tage, dann starten die Sommerferien. Eine Umfrage zeigt, die Nachfrage nach Urlaub im Harz, in der Heide und an der Küste ist da - es gibt aber auch weiterhin Sorgen.

Wilhelmshaven/Lüneburg/Goslar - Rund zwei Wochen vor dem Start der Sommerferien in Niedersachsen und Bremen sind Urlaubsorte an der Küste, in der Lüneburger Heide und im Harz überwiegend zuversichtlich gestimmt. Mit der Buchungslage zufrieden zeigten sich etwa Tourismusverbände in der Heide und an der niedersächsischen Küste samt den Inseln, wie aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervorgeht. In diesen Ferienregionen sind Unterkünfte teils schon bis zu 90 Prozent ausgelastet. „Das haben wir sonst nur zur Heideblüte im August“, sagte etwa Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Noch verhalten blicken Gastgeberinnen und Gastgeber im Harz auf die Sommermonate. Das liege vor allem an einem Trend zu kurzfristigen Buchungen, sagte eine Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes.

Kurzfristig eine Unterkunft zu finden, ist nach Angaben der Tourismusverbände nahezu überall noch möglich. „Wir empfehlen den Gästen allerdings, nicht ohne Buchung anzureisen“, teilte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Nordsee in Wilhelmshaven mit. Der erste Sommerferientag steht in Niedersachsen und Bremen am 24. Juni an.