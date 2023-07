Radeberg - Nach dem Brand in einem Supermarkt in Radeberg (Landkreis Bautzen) ist die Ursache noch nicht geklärt. Der Brandursachenermittler habe jedoch die Spurensuche und -sicherung abgeschlossen, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer war am Donnerstagmorgen im Lager des Supermarktes ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Eine 63-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Nach etwa drei Stunden hatten die rund 100 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Nach ersten Einschätzungen liegt der Schaden bei rund 1,5 Millionen Euro.