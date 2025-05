Eine 42 Jahre alte frühere Islamistin muss sich wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS vor dem Oberlandesgericht Celle verantworten. (Archivbild)

Celle - Im Prozess gegen eine 42-jährige Frau, die sich in Syrien der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben soll, wird an diesem Freitag (9.00 Uhr) das Urteil im Oberlandesgericht Celle erwartet. Ihr wird vorgeworfen, 2014 von Hannover in das Kriegsgebiet ausgereist zu sein und sich als Mitglied am IS beteiligt zu haben. Später soll sie einen regionalen Ableger der Terrororganisation Al-Qaida unterstützt haben.

Die 42-Jährige, die vor ihrer Ausreise in Wolfsburg gelebt hatte, äußerte sich am ersten Prozesstag ausführlich zu den Vorwürfen. Zuvor war ihr im Fall eines Geständnisses eine Bewährungsstrafe von anderthalb bis maximal zwei Jahre in Aussicht gestellt worden, verbunden mit einer Geldauflage. Sie sitzt nicht in Untersuchungshaft, sondern lebt inzwischen in Nordrhein-Westfalen.