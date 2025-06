Ein Mann soll mit einem Hammer mehrmals auf einen anderen eingeschlagen und ihn so getötet haben. Nun soll der Prozess vor dem Landgericht Erfurt enden.

Im Prozess um tödliche Schläge mit einem Hammer wird am Landgericht Erfurt am Donnerstag das Urteil erwartet. (Archivbild)

Der Prozess um tödliche Schläge mit einem Hammer in einem Erfurter Großmarkt-Büro neigt sich dem Ende entgegen. Mit einem Urteil wird am Donnerstag (11.00 Uhr) gerechnet. Angeklagt ist ein 67 Jahre alter Mann. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft vor, Ende Mai vergangenen Jahres einen Gesellschafter des Großmarkts, für den er gearbeitet hatte, mit Hammerschlägen ermordet zu haben. Staatsanwaltschaft und Nebenklage fordern eine lebenslange Freiheitsstrafe für den Mann. Der Verteidiger des Angeklagten plädierte auf Freispruch.

Der Angeklagte und das Opfer stammen aus derselben Gegend in Vietnam und engagierten sich seit Jahrzehnten in Deutschland in der vietnamesischen Gemeinschaft. Das Opfer soll herausgefunden haben, dass der Angeklagte Gelder des Großmarkts veruntreut haben soll. Der Mann hatte bereits eingeräumt, den 63-Jährigen mit dem Hammer getötet zu haben - allerdings sei dies aus Notwehr geschehen.