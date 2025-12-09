Spezialkräfte im Einsatz, Schusswechsel, Waffenfunde: Rund zwei Jahre nach dem Großeinsatz in Vieritz im Havelland hat das Gericht ein Urteil gefällt.

Im November 2023 zog sich in Vieritz im Havelland ein SEK-Einsatz lange hin, weil sich zwei Männer mit Waffen in einem Haus verschanzten. Es kam auch zum Schusswechsel mit der Polizei. (Archivbild)

Rathenow - Der Einsatz von Spezialeinheiten der Polizei in dem kleinen Ort Vieritz im Havelland dauerte im Herbst 2023 mehr als 34 Stunden. Zwei Männer verschanzten sich in einem Wohnhaus, es kam zum Schusswechsel mit der Polizei. Einer der Männer wurde heute Nachmittag am Amtsgericht Rathenow zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, die auf Bewährung ausgesetzt wurde.

Der Grund: Verstoß gegen das Kriegswaffengesetz in Tateinheit mit Verstoß gegen das Waffengesetz, wie Amtsgerichtsdirektor Ralf Weller auf Anfrage mitteilte. Der teils geständige Angeklagte hatte mehrere Waffen, darunter eine Maschinenpistole. Den Vorwurf des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte habe ihm das Schöffengericht jedoch nicht nachweisen können.

Ein Mann bei Polizeieinsatz tot auf Dachboden gefunden

Der andere Mann war während des Einsatzes im November 2023 tot auf dem Dachboden gefunden worden. Laut Innenministerium und Staatsanwaltschaft hatte sich der Mann selbst erschossen. Auf dem Grundstück fanden die Ermittler zahlreiche Waffen.

Der Angeklagte wurde damals überwältigt und kam für einige Monate in Untersuchungshaft. Der Hintergrund des dramatischen SEK-Einsatzes: Die Polizei wollte in dem Dorf in der Gemeinde Milower Land einen Gerichtsbeschluss vollstrecken und ein Kind dem Jugendamt übergeben.

Vier Jahre Bewährungszeit für Verurteilten

Die Bewährungszeit für den jetzt Verurteilten wurde laut Gericht auf vier Jahre festgesetzt. Für die ersten zwei Jahre ist ihm ein Bewährungshelfer beigeordnet, wie es hieß. Zudem muss der Angeklagte in dieser Zeit 500 unentgeltliche Arbeitsstunden leisten. Gegen das Urteil sind Rechtsmittel möglich.