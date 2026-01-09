Eis und Schnee stoppen Hannovers Stadtbahnen: Seit 17.00 Uhr fahren sie nur noch im Tunnel. Auch der Busverkehr ist beeinträchtigt. Was Fahrgäste jetzt beachten sollten.

Bis zum Nachmittag wurde der Stadtbahnbetrieb wegen des Sturmtiefs „Elli“ auf den oberirdischen Strecken schrittweise zurückgefahren.

Hannover - Wegen der schwierigen Winter-Wetterlage schränkt die Üstra den Stadtbahnverkehr in Hannover deutlich ein. Seit 17.00 Uhr fahren die Bahnen nur noch im Tunnel und auf angrenzenden oberirdischen Abschnitten, wie das Verkehrsunternehmen mitteilte. Auch Busse fahren nicht nach Fahrplan.

Üstra befürchtet Sicherheitsrisiken durch Eis und Schnee

Bis zum Nachmittag wurde der Betrieb wegen des Sturmtiefs „Elli“ auf den oberirdischen Strecken schrittweise zurückgefahren. Hintergrund sind nach Angaben der Üstra Sicherheitsrisiken durch Eis und Schnee: Auf mehreren Strecken seien sogenannte Überwegplatten nach oben gedrückt worden. Dadurch könnten Fahrzeuge beschädigt werden.

Seit 17.00 Uhr verkehren Stadtbahnen demnach nur noch auf folgenden Abschnitten, jeweils mit der Linienbezeichnung „E“:

A-Strecke: Lortzingstraße – Stadionbrücke

B-Strecke: Dragonerstraße – Peiner Straße

C-Strecke: Königsworther Platz – Freundallee

D-Strecke: Hauptbahnhof – Glocksee

Im Stadtgebiet sind Busse überwiegend noch unterwegs

Im Umland ist der Stadtbahn- und Schnellbusverkehr nach Angaben der Üstra weitgehend eingestellt. Vereinzelt könne es noch einzelne Fahrten geben, etwa auf der Linie 700.

Im Stadtgebiet seien Busse überwiegend noch unterwegs, allerdings sei ein geregelter Fahrplan nicht mehr möglich. Fahrgäste müssen mit Ausfällen, Umleitungen und Verspätungen rechnen.

Die Üstra rät, sich unbedingt vor Fahrtantritt über die Verbindungen zu informieren. Aktuelle Informationen stellt das Unternehmen online bereit. Über den Betrieb ab Samstag will die Üstra rechtzeitig informieren.