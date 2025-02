Am „Tag der Liebenden“ aufs Standesamt? Bei Paaren in Sachsen-Anhalt war das zuletzt nicht sonderlich gefragt. Zahlenspiele locken schon eher.

Halle - Der „Tag der Liebenden“ ist in Sachsen-Anhalt als Hochzeitstag nicht besonders beliebt. Im vergangenen Jahr gaben sich am Valentinstag, der auf einen Mittwoch fiel, 20 Paare das Ja-Wort, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Das seien nur sieben Prozent aller im Februar geschlossenen Ehen gewesen.

Der Tag sei der viertbeliebteste Hochzeitstag dieses Wintermonats gewesen. Eine Steigerung sehen die Statistiker immerhin: 2023 hatte es am Valentinstag nur elf Eheschließungen in Sachsen-Anhalt gegeben.

Einprägsame Zahlenkombinationen seien deutlich gefragter, hieß es. So hätten am Samstag, dem 24.02.2024, 58 Paare geheiratet – das war der heiratsfreudigste Tag im Februar und zugleich der beliebteste Hochzeitstag des ersten Quartals 2024. 2022 am 22.02.2022 habe es einen ungleich größeren Ansturm gegeben. Damals wurden an dem Tag 309 Trauungen vollzogen. Für dieses Jahr tippen die Statistiker auf einen möglicherweise stärker gefragten 25.02.2025.

Hochzeitsbilder im Grünen und Feiern im Freien locken weiterhin deutlich mehr Paare. Nach vorläufigen Angaben für die Monate Januar bis Oktober 2024 war Samstag, der 24.08.2024, mit 206 Trauungen der mit Abstand populärste Hochzeitstag des Jahres in Sachsen-Anhalt. Mit 1.216 Eheschließungen war zudem der August der attraktivste Monat für heiratswillige Paare.