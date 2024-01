Hildesheim - Nach der mutwilligen Beschädigung eines mobilen Hochwasserschutzsystems hat die Stadt Hildesheim eine Belohnung für Hinweisgeber ausgesetzt. Die Belohnung in Höhe von 2500 Euro sei durch die Spende eines Bürgers möglich, teilte das Büro des Oberbürgermeisters am Mittwoch mit. Sie solle ausgezahlt werden, wenn es durch einen Hinweis zu einer rechtskräftigen Verurteilung komme.

Am Neujahrstag hatten nach Angaben der Stadt Anwohner sieben beschädigte Teile des Hochwasserschutzsystems im Bereich Große Venedig am Fluss Innerste gemeldet. Demnach hätten Zeugen eine Gruppe von rund 30 Menschen am Silvesterabend beobachtet, die sich in dem Bereich aufhielt. Kinder, die zur Gruppe gehörten, sollen auf Teilen des Hochwasserschutzsystems herumgelaufen sein. Die Stadt Hildesheim erstattete nach eigenen Angaben Anzeige.

Außerdem teilte die Stadt mit, dass die Hochwasserschutz-Schläuche in der Großen Venedig ab Donnerstag (4. Januar) abgebaut werden sollen. Die Arbeiten würden je nach Wetterlage bis zum Ende der kommenden Woche andauern. Aufgrund des fallenden Pegelstandes der Innerste sei demnach das Hochwasserschutzsystem nicht mehr erforderlich.