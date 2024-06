Jena - Die Belgierin Margot Vanpachtenbeke hat die Auftaktetappe der 36. Thüringen-Rundfahrt gewonnen. Die 25 Jahre alte Fahrerin vom Team Volker Wessels Pro Cycling Team, die ihren ersten Profisieg verbuchte, setzte sich am Dienstag nach 118,5 Kilometern rund um Jena im Sprint gegen die fünf Jahre ältere Amerikanerin Ruth Winder (Team Human Powered Health) durch. Dritte wurde Linda Riedmann von der deutschen Nationalmannschaft, die den Sprint des Hauptfeldes gewann.

Die beiden Ausreißerinnen Winder und Vanpachtenbeke fuhren zwischenzeitlich bis über vier Minuten heraus. Gut zwölf Kilometer vor dem Ziel spielte ihnen zudem in die Karten, dass das Hauptfeld an einem geschlossenen Bahnübergang stoppen musste. Somit war das Duo uneinholbar und der Vorsprung für die Gesamtwertung vergrößerte sich noch einmal.

Die 36. Auflage der Rundfahrt ist zugleich die Olympia-Generalprobe. Gut vier Wochen vor den Sommerspielen in Paris ist ein Weltklasse-Feld für das Etappenrennen der UCI Women’s ProSerie am Start. Allein elf Mannschaften aus der Women’s World Tour (WWT) des Radsport-Weltverbandes UCI sind dabei - darunter mit den Teams SD Worx-Protime (Niederlande), Lidl Trek (USA), Canyon/SRAM Racing (Deutschland), UAE Team ADQ (Vereinigte Arabische Emirate), FDJ-SUEZ (Frankreich) und Fenix-Deceuninck (Belgien) sechs Mannschaften der Top-Acht in der Weltrangliste. Die nächste Etappe an diesem Mittwoch führt rund um Gera und ist 119,2 Kilometer lang.