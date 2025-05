Nationalspieler Renars Uscins stammt aus einer wahren Handball-Familie. Sein Vater ist Trainer - und coacht künftig in der 3. Liga.

Eine echte Handball-Familie: Renars Uscins Vater Armands wird Trainer in Oranienburg.

Oranienburg - Der Vater des deutschen Handball-Nationalspielers Renars Uscins, Armands Uscins, wird Trainer beim Drittligisten Oranienburger HC. Der 51 Jahre alte ehemalige lettische Nationaltrainer unterschrieb bei den Brandenburgern einen Dreijahresvertrag, wie der Verein mitteilte.

Uscins verfügt über reichlich Trainererfahrung. 2017 wurde er Trainer der lettischen Nationalmannschaft. In der nun zu Ende gehenden Saison coachte er die A-Jugend des Dessau-Roßlauer HV.

Er sei handballkrank, sagte Uscins über sich selbst. „Deshalb muss man solch eine Chance wie die in Oranienburg nutzen.“ In den vergangenen Wochen saß er bereits inkognito einige Male auf der Tribüne. „Ich habe ordentlichen Handball gesehen. Und was die Zuschauer hier machen, ist unglaublich“, berichtete der Lette.