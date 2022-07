Berlin - Der schwedische Energiekonzern Vattenfall sorgt in Berlin auch für Abkühlung. Das Unternehmen liefert in der Hauptstadt nicht nur Fernwärme, sondern verfügt in der Nähe des Potsdamer Platzes über eine Kältezentrale, die zum Beispiel das Sony-Center, das Bundesfinanzministerium, die Philharmonie, das Kulturforum und die Staatsbibliothek mit sechs Grad kaltem Wasser versorgt. Insgesamt werden rund 12.000 Büros und 1000 Wohnungen damit beliefert, wie ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch erläuterte. Das kalte Wasser werde dann für die Kältesysteme dort benutzt, etwa für Kühldecken oder Kühlwände.

Das Fernkälte-Angebot von Vattenfall gibt es nur in Berlin. Die Kältezentrale sei die größte in Deutschland, so der Sprecher. „Es funktioniert über Kompressionskältemaschinen, ähnlich wie bei Haushaltskühlschränken.“ Dafür werde erneuerbarer Strom genutzt. An Hitzetagen wie am Dienstag und Mittwoch produzierten die Anlagen deutlich mehr Kälte als sonst, aber darauf seien sie auch ausgelegt, so der Vattenfall-Sprecher. Allerdings steige der Stromverbrauch entsprechend.

Die Fernkältelieferung ist nichts Neues: Die Kältezentrale am Potsdamer Platz versorgt seit 25 Jahren Immobilien und technische Anlagen mit kaltem Wasser.