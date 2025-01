München - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben das Siegen verlernt. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt verlor das Gastspiel bei den WWK Volleys Herrsching in München nach 80 Minuten glatt in drei Sätzen (19:25, 25:27, 23:25). Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatte Keisuke Matsuo, der zum wertvollsten Spieler der Partie gekürt wurde. Die Bitterfelder kassierten damit die elfte Niederlage in Serie und warten damit nach dem bisher einzigen Sieg beim VC Olympia Berlin am 26. Oktober vergangenen Jahres auf ein Erfolgserlebnis.

Allerdings konnte der Tabellenvorletzte nach dem ersten klaren Satzverlust die zwei folgenden Durchgänge völlig ausgeglichen gestalten. Doch eine 8:6-Führung konnten die Gäste nicht nach Hause bringen und wurden auch für ihren großen Kampfgeist im dritten Satz nicht belohnt. Nach einem 10:15-Rückstand schaffte der Vorletzte den 23:23-Ausgleich, ging aber trotzdem leer aus.