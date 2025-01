Viele Menschen sind in diesem Winter über Brandenburgs Weihnachtsmärkte geschlendert. In Cottbus, Potsdam und Wittenberg zieht der Veranstalter ein positives Resümee - obwohl es weniger Besucher gab.

Potsdam - Der Veranstalter dreier großer Weihnachtsmärkte in Brandenburg zieht ein positives Fazit zum Ende der Saison. „Wir sind insgesamt zufrieden mit den Märkten“, sagte Eberhard Heieck, Geschäftsführer der Veranstaltungsfirma Coex. Zwar hätten in Potsdam, Cottbus und Wittenberg - laut Heieck vor allem wegen regnerischer Wochenenden - weniger Menschen die Märkte besucht als im Jahr zuvor. Der Veranstalter habe aber vor allem positive Entwicklungen bemerkt. Etwa kauften Besucherinnen und Besucher laut Heieck in dieser Saison mehr Weihnachtsgeschenke, wie etwa Pyramiden aus dem Erzgebirge.

Auf dem Potsdamer Markt sei die Schlittschuhbahn besonders gut angekommen. In der Landeshauptstadt empfingen die Händlerinnen und Händler schätzungsweise 600.000 bis 700.000 Gäste auf dem Weihnachtsmarkt - dem Veranstalter zufolge noch immer weniger als vor Corona im Jahr 2019.

Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, bei dem ein 50-Jähriger mit einem Auto über den Markt raste und fünf Menschen tötete, hatte auch in Brandenburg Folgen, wie Heieck schilderte. Demnach besuchten spürbar weniger Menschen in der Folge die Weihnachtsmärkte in Potsdam, Cottbus und Wittenberg. Gleichzeitig waren dem Veranstalter zufolge mehr Polizisten auf dem Markt zu sehen und es standen zusätzliche Polizeiautos an den Zufahrten.