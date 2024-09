Kriminelle haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen und Bremen teurere Autos gestohlen als im Vorjahr. Die Diebe richteten einen hohen wirtschaftlichen Schaden an. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - Autodiebe haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen und Bremen deutlich teurere Fahrzeuge als im Vorjahr gestohlen. Das teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. Demnach wurden in Niedersachsen 960 kaskoversicherte Autos entwendet, der wirtschaftliche Schaden betrug fast 22 Millionen Euro. „Im Durchschnitt zahlten die Versicherer für jeden Diebstahl über 22.800 Euro, rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr“, hieß es.

Im bundesweiten Vergleich gehöre Niedersachsen zu den eher sicheren Bundesländern für Autobesitzerinnen und -besitzer, teilte der Verband mit. Nach dem Kfz-Diebstahlreport des GDV kommen in Niedersachsen auf 10.000 kaskoversicherte Autos nur zwei Diebstähle. Im Bundesdurchschnitt liegt die Quote bei vier. In der Landeshauptstadt Hannover ist der Wert mit sechs pro 10.000 kaskoversicherten Autos allerdings höher.

Im kleinsten Bundesland Bremen wurden im vergangenen Jahr 110 kaskoversicherte Autos gestohlen, der wirtschaftliche Schaden lag bei mehr als 2,2 Millionen Euro. Die Versicherer zahlten im Durchschnitt für jeden Diebstahl über 20.400 Euro, rund 52 Prozent mehr als im Vorjahr, wie es hieß. Mit einer Diebstahlquote von vier pro 10.000 Autos lag Bremen im Bundesdurchschnitt.