Mehr Gewaltdelikte am Leipziger Hauptbahnhof: Die Bundespolizei greift durch. Wer künftig mit einem Messer oder anderen gefährlichen Gegenständen erwischt wird, riskiert Zwangsgeld und Strafverfahren.

Pirna/Leipzig - Am Leipziger Hauptbahnhof dürfen demnächst keine Messer oder andere gefährliche Gegenstände an den Wochenenden mitgeführt werden. Das Verbot gelte vom 14. November bis zum 22. Dezember jeweils Freitag bis Sonntag in der Zeit von 15.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folgetages, teilte die Bundespolizei mit. Grund seien die gestiegene Anzahl und die Intensität der Gewaltdelikte auf Bahnanlagen.

Die Einhaltung des Verbotes wird durch Einsatzkräfte der Bundespolizei überwacht und kontrolliert. Bei Verstößen gegen die Allgemeinverfügung können die gefährlichen Gegenstände sichergestellt werden und es drohen ein Zwangsgeld sowie ein Strafverfahren, wie es weiter hieß.