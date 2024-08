Die Preise an den Tankstellen werden wieder günstiger - das ist ein Faktor, der die Inflation etwas abmildert. Statistiker haben nun neue Zahlen vorgelegt.

Die Verbraucherpreise sind in Sachsen-Anhalt im August etwas moderater gestiegen als in den Vormonaten.

Halle - Die Inflation in Sachsen-Anhalt hat im August leicht an Tempo verloren. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Im Juni und Juli hatte die Steigerung jeweils bei 2,6 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat Juli sanken die Preise um 0,2 Prozent; einen Beitrag leisteten gesunkenen Kraftstoffpreise, aber auch Gemüse wurde günstiger.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher insbesondere für den Besuch in Gaststätten und Unterkünfte in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben tiefer in die Tasche greifen. Die Preise stiegen dort binnen eines Jahres um 7,8 Prozent. Alkohol und Tabakwaren wurden um 4,5 Prozent teurer.

Günstiger als ein Jahr zuvor waren den Statistikern zufolge Möbel, Leuchten, Geräte und anderes Haushaltszubehör (minus 1,8 Prozent). Auch Dienstleistungen bei Post und Telekommunikation seien im Jahresverlauf um 1,1 Prozent günstiger geworden.