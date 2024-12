In den großen Städten sind die Wege kurz zur nächsten Beratungsstelle. Auf dem Land sorgt jetzt Videotechnik im Digimobil für wohnortnahe, kompetente Beratung. Die Route steht schon fest.

Ab Januar ist das Digimobil zu 16 unterschiedlichen Orten in Sachsen-Anhalt unterwegs.

Magdeburg/Halle - Das Beratungsangebot der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt erreicht die Menschen auf dem Land künftig besser. Das sogenannte Digimobil wurde jetzt nach Verzögerungen wegen Lieferschwierigkeiten in Magdeburg ausgeliefert. Ab dem 7. Januar 2025 tourt es durch Sachsen-Anhalt. Erste Stationen sind Bernburg, Querfurt und Wernigerode. 13 weitere Orte folgen bis Ende Januar, bevor die Tour von Neuem beginnt. „Mit dem Digimobil wird die Verbraucherberatung in die Fläche getragen und der Verbraucherschutz in Sachsen-Anhalt verbessert“, betonte Justiz- und Verbraucherschutzministerin Franziska Weidinger (CDU).

Das Digimobil ist ein Transporter, in den ein Beratungsplatz und Videokonferenztechnik eingebaut sind. Mitgebrachte Dokumente der Verbraucher können per Scan-Technik digitalisiert und den Beraterinnen und Beratern übermittelt werden.

Verbraucherschutzministerin Weidinger erklärte: „Im Beratungsmobil werden Verbraucherinnen und Verbraucher von einer Servicekraft begrüßt und dann per Videochat mit einer Fachberaterin oder einem Fachberater der Verbraucherzentrale verbunden.“ Das Spektrum ist breit: von Verträgen, Finanzen und Versicherungen über Reise, Pflege und Energie. Bislang stehen für Verbraucher die festen Beratungsstellen zur Verfügung sowie die Beratung per E-Mail und Telefon.

Das Land Sachsen-Anhalt hat für die Anschaffung und den Betrieb des Digimobils 710.000 Euro bereitgestellt, so das Ministerium.

In Brandenburg fährt die Verbraucherzentrale schon seit 2019 ausgewählte Kommunen regelmäßig an.