In Sachsen fühlen sich 76 Prozent der Befragten besonders verbunden mit dem Ort, in dem sie leben. (Symbolbild)

Köln/Dresden - In den ostdeutschen Bundesländern ist die Verbundenheit mit dem eigenen Wohnort besonders hoch. Über drei Viertel der Menschen fühlen sich der eigenen Stadt oder dem eigenen Dorf besonders stark verbunden, wie aus einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zur regionalen Identität und Verbundenheit hervorgeht.

Bundesweit am höchsten wurde die Zugehörigkeit in Hamburg mit 82 Prozent bewertet. Im Saarland war das Zugehörigkeitsgefühl mit 62 Prozent am niedrigsten. In Sachsen gaben 76 Prozent der Menschen an, sich ihrem Wohnort besonders stark zugehörig zu fühlen.

Verbundenheit mit Europa unter Bundesschnitt

Bei der Verbundenheit mit Europa liegt in Sachsen mit 53 Prozent deutlich unter dem Bundesschnitt von 60 Prozent. Mit Deutschland fühlen sich der Umfrage zufolge 62 Prozent der Befragten eher stark oder sehr stark verbunden. Das ist der niedrigste Wert aller 16 Bundesländer.

Für die Befragung wurden vom 27. Juni bis 9. Juli 2.200 Menschen online befragt. Die Erhebung wurde laut YouGov nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse seien repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.