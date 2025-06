Nach einer ersten Verhaftung vergangene Woche sitzt nun auch der zweite verdächtigte Lehrer in Haft. Es geht um die Verbreitung jugendpornografischer Inhalte.

Nach den Missbrauchsvorwürfen gegen einen 63-jährigen Lehrer in Erfurt ist nun auch der zweite Verdächtigte festgenommen worden. Es handelt sich um einen 57-jährigen Lehrer. (Archiv-Symbolfoto)

Erfurt - Nach der Verhaftung eines 63-jährigen Lehrers an einer Schule in Erfurt wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch an einer Schülerin ist nun auch der zweite Verdächtigte festgenommen worden. Es handelt sich um einen 57-Jährigen, dem die Verbreitung jugendpornografischer Inhalte vorgeworfen wird, teilte die Landespolizeiinspektion Erfurt mit.

Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst keinen Haftbefehl gegen den Mann gestellt. Um Zuge weiterer Ermittlungen und einer Durchsuchung bei dem Verdächtigten wurde aber Haftbefehl erlassen. Der 57-Jährige wurde demnach bereits an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen hatte eine Anzeige aus dem Umfeld der inzwischen früheren Schülerin ins Rollen gebracht, teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt mit. Demnach soll der 63-jährige Lehrer, der bereits am Montag vergangene Woche verhaftet worden ist, seine Taten im Zeitraum von 2016 bis 2020 begangen haben. Der Mann ist inzwischen in Untersuchungshaft.