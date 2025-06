Einen grausigen Fund machte der Besitzer eines Pferdefohlens am Sonntag auf der Weide. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Die Polizei schließt einen Unfall aus.

Heilbad Heiligenstadt - Unbekannte haben ein freilaufendes Pferdefohlen auf dessen Weide in Heiligenstadt so schwer verletzt, dass das Tier eingeschläfert werden musste. Der Besitzer hatte sein Tier am späten Sonntagabend entdeckt, teilte die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste es sofort eingeschläfert werden, heißt es weiter. Bislang sei unklar, ob das Tier durch eine Schuss- oder Stichwaffe verletzt worden ist. Um dies zu klären, müsse das Tier nun durch einen Amtstierarzt seziert werden, sagte ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand könne ein Unfall ausgeschlossen werden. Das Tier sollte nach Polizeiangaben als Sportpferd eingesetzt werden. Der Besitzer hatte den Wert seines Fohlens mit rund 10.000 Euro angegeben.