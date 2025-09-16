In einem Gartencenter brennt es. Die Feuerwehr rückt mit Dutzenden Einsatzkräften an. Die Brandursache ist noch unklar - das Feuer könnte mit Absicht gelegt worden sein.

Die Feuerwehr musste zu einem Brand in Tegel mit großer Mannschaftsstärke ausrücken. (Foto - Illustration)

Berlin - Nach dem Feuer in einem Gartencenter in Berlin-Tegel ermittelt das Landeskriminalamt wegen des Verdachts vorsätzlicher Brandstiftung. Das teilte die Polizei mit.

Das Feuer war am frühen Montagabend ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen nahmen ein 53-Jähriger und eine 54-Jährige gegen 19.00 Uhr Flammen und Rauchbildung aus dem Gebäudedach des Gartencenters in der Seidelstraße wahr und alarmierten die Feuerwehr.

Die Flammen breiteten sich schnell auf das gesamte Gewächshaus der Filiale aus. Insgesamt rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und löschten den Brand. Personen wurden der Polizei zufolge nicht verletzt, es sei aber ein erheblicher Sachschaden entstanden, hieß es.