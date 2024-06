Dresden - Der Freistaat will bei der Nachwuchskampagne der sächsischen Polizei „Verdächtig gute Jobs“ nachbessern. „Die Werbemotive für die diesjährige Kampagne werden in neuem Look und neuer Motivik produziert“, teilte das sächsische Innenministerium am Dienstag in Dresden mit. Ziel dieser Überarbeitung sei eine neue Optik und eine bildhafte Betonung der Teamarbeit. So sollen etwa keine Models beauftragt werden, sondern Motive „echter“ Polizistinnen und Polizisten benutzt werden. Geplant seien unter anderem kurze Videos sowie Einblicke in den Polizeialltag.

Die Kampagne „Verdächtig gute Jobs“ wurde 2015 ins Leben gerufen. Seither ist die Zahl der Bewerber für Ausbildung und Studium bei der sächsischen Polizei von 4461 im Jahr 2022 auf 5148 in diesem Jahr angestiegen. Damit liege die Anzahl der Bewerber weiterhin über dem Einstellungskorridor, hieß es. Den Angaben zufolge werden für den diesjährigen Ausbildungsbeginn bis zu 475 Polizeianwärterinnen und -anwärter gesucht.

„Sächsische Polizisten werben für ihren Beruf mit ansteckendem Teamgeist“, sagte Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Der Beruf biete 1000 Möglichkeiten und lebe von Menschen, die sich mit Hingabe und Überzeugung für die Sicherheit in Sachsen einbringen.