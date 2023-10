Greiz - Ein verdächtiger Brief hat in Greiz für einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte ein 38 Jahre alter Mann in einem Wohnhaus am Mittwochabend den Brief geöffnet und dabei ein plötzliches Unwohlsein verspürt. Er informierte die Polizei. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst evakuierten das Wohnhaus vorsorglich, sieben Menschen seien zeitweise in einem Bus untergebracht worden, die betroffene Straße und die Bundesstraße 94 waren während des vierstündigen Einsatzes teils voll gesperrt. Gefahrgutspezialisten der Feuerwehr stellten den verdächtigen Brief für weitere Untersuchungen sicher.

Der 38-Jährige und die weiteren Evakuierten konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Weitere Details teilte sie zunächst nicht mit.