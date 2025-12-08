Seit November schweigt ein Verdächtiger in einem Berliner Gefängnis über seinen Namen. Die Polizei rätselt und setzt jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Berlin - Ein mutmaßlicher Räuber sitzt in Berlin lieber seit fast vier Wochen im Gefängnis, als seinen Namen zu verraten. Die Polizei bittet nun um Hilfe bei der Identifizierung des Mannes und veröffentlichte ein Foto. Der mutmaßliche Täter habe am Vormittag des 13. November eine Frau in einer Bar im Legiendamm in Berlin-Mitte bedroht, teilte die Polizei mit.

Er soll ihr das Portemonnaie aus der Hand genommen haben und geflüchtet sein. Am Mittag nahmen Polizisten ihn in der nahegelegenen Oranienstraße in Kreuzberg fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft im Gefängnis in Moabit - und macht laut Polizei keine Angaben zu seinem Namen und seinem Wohnort.

Der schwarze Mann hat hell gefärbte kurze Locken, ist 1,85 groß und etwa 90 Kilogramm schwer. Die Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Wohnort machen? Wer hat die Tat oder die Flucht beobachtet?