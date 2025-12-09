Nach dem Angriff auf zwei sich küssende Frauen in einer Bremer Straßenbahn ist der 25 Jahre alte mutmaßliche Täter jetzt in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden.

Nach der Festnahme wurde der Mann nun in die Psychiatrie gebracht. (Symbolbild)

Bremen - Nach dem queerfeindlichen Angriff auf zwei junge Frauen in einer Straßenbahn in Bremen ist der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Bremen. Zuvor hatte „buten un binnen“ berichtet.

Der 25-Jährige hatte laut Polizei am Freitagabend beobachtet, wie sich die 18-Jährige und die 19-Jährige küssten, woraufhin er sie ins Gesicht schlug und auf die bewusstlose 18-Jährige eintrat. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.