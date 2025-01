Ein 56-Jähriger stirbt nach einer Auseinandersetzung im schleswig-holsteinischen Wedel. Ein Tatverdächtiger befindet sich wieder auf freiem Fuß. In welcher Beziehung stand er zu dem Niedersachsen?

Verdächtiger nach tödlichem Streit in Wedel wieder frei

Nach dem Tod eines Mannes in Wedel ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. (Symbolbild)

Wedel - Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Wedel (Kreis Pinneberg) ist der Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. In welcher Beziehung der 20-Jährige zum Opfer steht, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei am Nachmittag berichtete. Bei dem Toten handelt es sich um einen 56 Jahre alten Mann aus dem niedersächsischen Landkreis Verden.

Der Verdächtige sagte gegenüber der Polizei aus, dass er mit dem Niedersachsen in Streit geraten war. Anschließend sei es zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei könnte eine Notwehrhandlung zum Tod des 56-Jährigen geführt haben.

Die Polizei ermittelt früheren Angaben zufolge wegen des Verdachts des Totschlags. Nach Hilferufen hatten Polizisten am Mittwoch den schwer verletzten Mann in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Dieser erlag noch auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Tatverdächtige stellte sich später der Polizei.