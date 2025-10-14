Mehr Lohn und kürzere Arbeitszeiten. Im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein streiken Beschäftigte für einen Kompromiss mit den Arbeitgebern.

Chemnitz - Von 5.30 Uhr bis 22 Uhr bestreiken Beschäftigte das DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein. Anlass ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi, dass die Arbeitgeber einen Kompromiss ohne Gegenangebot abgelehnt haben. Die Versorgung der Patienten des Krankenhauses wird nach Angaben der Klinikleitung weiterhin gewährleistet.

Unterstützung aus Region angekündigt

Verdi-Streikleiter Robin Rottloff rechnet im Tagesverlauf mit rund 80 Teilnehmern. So sei Unterstützung von Erziehern aus Kindertagesstätten in Zwickau sowie Rettungswachen aus dem Erzgebirge und Chemnitzer Umland zu erwarten.

Der Kompromissvorschlag von Verdi sah unter anderem eine schrittweise Entgelterhöhung von insgesamt acht Prozent über 24 Monate vor. Die Wochenarbeitszeit sollte in zwei Schritten von 40 auf 38,5 Stunden sinken und die Zuschläge steigen. Der Streik soll nun laut der Gewerkschaft Bewegung in die Verhandlungen bringen.