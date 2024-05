Beschäftigte im Einzelhandel in Sachsen sind zum Warnstreik aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft Verdi auch ihrem Ärger über Äußerungen des Handelsverbands Luft machen.

Leipzig - Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag in Leipzig zu Warnstreiks im Einzelhandel aufgerufen. Aufgefordert seien dazu die Mitarbeitenden verschiedener Kaufland-Filialen, Beschäftigte von Aldi, H&M, Primark und Netto aus der Region Leipzig-Nordsachsen und Chemnitz-Zwickau, teilte Verdi am Donnerstag mit. Auslöser für den Aufruf sei gewesen, dass der Handelsverband zum Tag der Arbeit am 1. Mai den Personal- und Fachkräftemangel im Handel beklagt hat. Unter anderem war am Donnerstag eine Kundgebung in der Leipziger Innenstadt geplant.

Die Streikenden forderten ein „wertschätzendes, reallohnsicherndes Tarifangebot“, erklärte Verdi. Schon Anfang November vergangenen Jahres sei die sechste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung des Einzel- und Versandhandels Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ergebnislos geendet. Nach Angaben der Gewerkschaft verweigert die Arbeitgeberseite derzeit die Verhandlungen über einen Tarifabschluss.