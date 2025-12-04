Friedensforschung stärken, Bürokratie abbauen: Die neue Vereinbarung soll mehr als nur Geld sichern. Doch Kritik an der geplanten Finanzierung ab 2027 wird laut.

Der Thüringer Landtag hat eine Vereinbarung mit den Hochschulen verabschiedet. Sie bekommen mehr Geld. (Symbolbild)

Erfurt - Thüringens Hochschulen bekommen etwa 3,5 Prozent mehr Geld. Im Landtag beschlossen die Abgeordneten von CDU, BSW und SPD die Verlängerung einer entsprechenden Rahmenvereinbarung zwischen dem Land und den Hochschulen. Damit sollen die Hochschulen rund 601 Millionen Euro erhalten. Im laufenden Jahr sind es rund 580 Millionen Euro. Im kommenden Jahr soll die Vereinbarung dann neu verhandelt werden. Die Fraktionen von AfD und Linke enthielten sich.

Hochschulen drohen höhere Kosten

Es gehe um Planungssicherheit, sagte der BSW-Bildungspolitiker Dirk Hoffmeister. Die Verlängerung sei notwendig und richtig. „Das ist kein Luxus, das ist Bestandssicherung.“

Thüringens Hochschulen sehen steigende Pensionskosten auf sich zukommen. Außerdem könnte der demografische Wandel auch die Universitäten und Fachhochschulen im Land treffen - die Studierendenzahlen könnten zurückgehen, so eine verbreitete Befürchtung.

Mehr Friedens- und Konfliktforschung

Linke-Hochschulpolitiker Christian Schaft kritisierte, dass im Haushaltsjahr 2027 nur noch ein Aufwuchs von 1,2 Prozent vorgesehen ist. Das sorge für Unsicherheit.

Thüringens Wissenschaftsminister Christian Tischner (CDU) sagte, mit dem Abkommen gebe es konkrete Schwerpunkte - etwa Bürokratieabbau sowie die Stärkung des Engagements zur Friedens- und Konfliktforschung. Zudem bekenne sich die Landesregierung zu allen Standorten. „Der Koalitionsvertrag garantiert alle Thüringer Hochschulstandorte“, sagte Tischner. In Thüringen stellt ein Bündnis von CDU, BSW und SPD die Landesregierung. Die Brombeer-Koalition hat keine eigene Mehrheit im Parlament.