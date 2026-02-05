Eis legt den Busverkehr in Südbrandenburg lahm. Wo der Nahverkehr derzeit beeinträchtigt ist.

Wer mit dem Bus unterwegs ist, braucht am Morgen in Teilen Brandenburgs ziemlich viel Geduld. (Archivbild)

Potsdam - In Südbrandenburg kommt es wegen des Winterwetters zu Störungen im Nahverkehr. Wegen vereister Straße ist der ÖPNV in Senftenberg, Lauchhammer und Großkmehlen eingestellt, wie die Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mitteilte. Auch der Linienbetrieb in Teltow-Fläming liegt nach Angaben der Verkehrsgesellschaft derzeit im gesamten Gebiet still.

Im Landkreis Dahme-Spreewald soll der Busverkehr bis 10.00 Uhr schrittweise wieder aufgenommen werden. Der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald zufolge war der Verkehr um 7.00 Uhr unterbrochen worden.