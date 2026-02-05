weather gefrierenderregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Busausfälle: Vereiste Straßen: Busverkehr in Südbrandenburg gestört

Busausfälle Vereiste Straßen: Busverkehr in Südbrandenburg gestört

Eis legt den Busverkehr in Südbrandenburg lahm. Wo der Nahverkehr derzeit beeinträchtigt ist.

Von dpa 05.02.2026, 08:37
Wer mit dem Bus unterwegs ist, braucht am Morgen in Teilen Brandenburgs ziemlich viel Geduld. (Archivbild)
Wer mit dem Bus unterwegs ist, braucht am Morgen in Teilen Brandenburgs ziemlich viel Geduld. (Archivbild) Patrick Pleul/dpa

Potsdam - In Südbrandenburg kommt es wegen des Winterwetters zu Störungen im Nahverkehr. Wegen vereister Straße ist der ÖPNV in Senftenberg, Lauchhammer und Großkmehlen eingestellt, wie die Verkehrsgesellschaft Oberspreewald-Lausitz mitteilte. Auch der Linienbetrieb in Teltow-Fläming liegt nach Angaben der Verkehrsgesellschaft derzeit im gesamten Gebiet still. 

Im Landkreis Dahme-Spreewald soll der Busverkehr bis 10.00 Uhr schrittweise wieder aufgenommen werden. Der Regionalen Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald zufolge war der Verkehr um 7.00 Uhr unterbrochen worden.