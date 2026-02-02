Seit Wochen gibt es Tag und Nacht Dauerfrost und überall dicke Eispanzer. Das hat nun erste Auswirkungen auf den Verkehr im Harz. Das Problem verläuft über eine Straße.

Halteseile von 110-kV-Freileitungen im Harz drohen zu reißen, da sie sehr stark vereist sind. (Archivbild)

Hüttenrode - Der Dauerfrost der vergangenen Wochen hat im Harz Halteseile von Hochspannungsleitungen vereisen und zu seinem Sicherheitsrisiko werden lassen. Weil die Seile reißen könnten, bleibt die Landstraße zwischen Hüttenrode und Almsfeld mindestens eine Woche gesperrt, wie das Infrastrukturministerium in Magdeburg mitteilte. Der Verkehr wird den Angaben zufolge über Blankenburg umgeleitet.

Der zuständige Energieversorger wolle die Schäden zunächst bewerten und so schnell wie möglich ein Gerüst unter den Leitungen installieren, die über die L94 verlaufen.