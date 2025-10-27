Ein junger Mann gibt in der Nacht mit einem Leihauto Gas, um sich mutmaßlich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Doch er verliert die Kontrolle über das viel zu schnelle Auto.

Auf der Flucht vor der Polizei rammt ein 22-Jähriger mit einem Auto einen Zaun und kollidiert schließlich frontal mit einem Baum. (Symbolbild)

Delmenhorst - Um einer Polizeikontrolle zu entgehen, soll ein 22-Jähriger mit einem Mietwagen davongerast und dabei gegen einen Zaun sowie gegen einen Baum geprallt sein. Rettungskräfte brachten ihn nach dem Unfall in Delmenhorst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zwischenzeitlich war der Autofahrer demnach mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde in einer 30er-Zone unterwegs.

Fluchtversuch zu Fuß

Er versuchte noch vor den Beamten zu Fuß zu fliehen, wurde aber in unmittelbarer Nähe fixiert. Die Verfolgungsfahrt dauerte einem Polizeisprecher zufolge nur wenige Minuten an. Der 22-Jährige hatte keinen Führerschein und schien laut der Polizei unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Spürhunde fanden in dem Auto geringe Mengen Kokain und Cannabis.

An dem neuwertigen Mietwagen entstand ein Schaden in Höhe von 40.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen ermittelt die Polizei unter anderem wegen der Flucht mit „rücksichtsloser und verkehrswidriger Fahrweise“ und leitet nun ein Verfahren wegen eines möglichen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.