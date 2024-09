Genthin - In Genthin (Jerichower Land) endete die Flucht eines Autofahrers vor der Polizei in einem Wassergraben. Wie die Polizei mitteilte, gab der Fahrzeugführer plötzlich Gas, als die Beamten das Auto kontrollieren wollten. Die Polizei nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf. In einem Waldstück bei Redekin sei der Autofahrer in einem engen Waldweg an einer Brücke für Fahrradfahrer gegen eine Mauer gefahren. Das Auto habe die Mauer durchbrochen und sei mit der Vorderseite im Wasser des Wendeburggrabens gelandet. Bei der Überprüfung stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,29 Promille bei dem 62 Jahre alten Autofahrer fest. Zudem habe der Mann keinen gültigen Führerschein besessen.