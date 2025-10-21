Bei einer wilden Flucht vor der Polizei fährt ein Autofahrer über Straßen und Felder durch Oldenburg und das Ammerland. Ein Beamter rettet sich laut Polizei nur knapp vor einem Zusammenstoß.

Edewecht/Oldenburg - Nach einem Unfall in der Gemeinde Edewecht im Ammerland hat sich 38 Jahre alter Autofahrer eine spektakuläre, rund einstündige Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei fuhr der Fahrer über Felder und rammte einen Streifenwagen – nach Angaben der Polizei habe sich ein Beamter nur durch einen Sprung vor dem herannahenden Auto des 38-Jährigen retten können. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg wirft dem Mann deshalb versuchten Totschlag vor. Warum der Mann am Montagnachmittag vor der Polizei geflüchtet war, ist bislang unklar.

Polizisten schlagen Autoscheibe ein

Zunächst hatte der 38-Jährige laut einem Sprecher der Polizei in Wilhelmshaven im Edewechter Ortsteil Jeddeloh II bei einem Überholmanöver einen Auffahrunfall verursacht und war anschließend geflüchtet. Der geschädigte Autofahrer merkte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei.

Polizisten entdeckten den flüchtigen Autofahrer kurz darauf im Stadtgebiet von Oldenburg. Eine Aufforderung der Beamten, auf einen Parkstreifen zu fahren, ignorierte der 38-Jährige. Der Fahrer touchierte den vor ihm fahrenden Streifenwagen und fuhr davon. Auch auf einen weiteren Kontrollversuch wenig später reagierte er laut Polizei nicht. Als der Wagen zum Stehen kam und die Beamten die Beifahrerscheibe mit einem Nothammer einschlugen, fuhr der 38-Jährige los und rammte den Streifenwagen der Polizisten.

Wo die Verfolgungsfahrt endet

Auf der weiteren Verfolgungsfahrt stadtauswärts in Richtung Edewecht sei es nach Angaben der Polizei an einer Kreuzung beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem Polizisten gekommen. Der 38-Jährige fuhr danach in eine Sackgasse - flüchtete dann aber weiter über ein Feld. Als der Mann wieder auf eine Straße fuhr, nahm die Polizei die Verfolgung abermals auf. Schließlich sei der Mann mit seinem Wagen auf ein weiteres Feld gefahren und dort von mehreren Polizisten umstellt und so gestoppt worden, sagte der Polizeisprecher.

Der 38-Jährige wurde festgenommen. Um zu prüfen, ob er Drogen oder Alkohol genommen hatte, ordnete die Polizei eine Blutprobe an.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen von der an das Ammerland grenzenden Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland geführt, hieß es. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte und Zeugen der Verfolgungsfahrt, sich zu melden.