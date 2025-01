Ein Wohnmobilfahrer versucht, auf der A2 der Polizei zu entkommen. In Braunschweig endet die Flucht. Und es stellt sich heraus, warum der Mann davongerast war.

Braunschweig - Der Fahrer eines gestohlenen Wohnmobils hat sich mit der Polizei in Braunschweig eine nächtliche Verfolgungsjagd geliefert. Beamte der Autobahnpolizei wollten am frühen Morgen das auf der Autobahn 2 in Richtung Osten fahrende Wohnmobil kontrollieren. Der 49 Jahre alte Fahrer folgte dem Haltesignal des Polizeiwagens zunächst, flüchtete laut Polizeimitteilung dann aber. Die Autobahnpolizisten nahmen die Verfolgung auf und riefen weitere Funkstreifenwagen zur Unterstützung,

An der Ausfahrt Braunschweig-Ost fuhr der Wohnmobilfahrer ab und umging auf dem Weg zur Stadt mehrere Versuche der Polizei, ihn zu stoppen. „Dabei überschritt er deutlich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit“, hieß es. Schließlich verließ er das Fahrzeug und setzte die Flucht zu Fuß fort. Am Ende sei es den Beamten gelungen, den 49-Jährigen zu stellen und festzunehmen, hieß es.

Zahlreiche Strafverfahren

Weil es Anzeichen gab, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm im Polizeigewahrsam eine Blutprobe entnommen. Das Campingfahrzeug war vor einigen Tagen bei Cloppenburg gestohlen worden. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Kfz-Diebstahls und illegalem Fahrzeugrennen.