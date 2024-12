Bei vielen Familien in Brandenburg kommt an den Feiertagen Karpfen auf den Tisch. Der Verkauf läuft bereits auf Hochtouren.

Verkauf von Brandenburger Weihnachtskarpfen in vollem Gange

In der Weihnachtszeit und vor Neujahr läuft der Karpfenverkauf auf Hochtouren.

Potsdam - Das Geschäft mit den Weihnachtskarpfen ist in Brandenburg in vollem Gange. In vielen Familien komme der Friedfisch noch immer als traditionelles Weihnachtsessen auf den Tisch, sagte der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes, Lars Dettmann.

Besonders häufig werde der Karpfen jedoch zu Silvester gegessen. Kurz davor gehe „der große Run los“. Die Fischer rechnen laut Dettmann mit einer großen Nachfrage. Da es in diesem Jahr reichlich Karpfen in Brandenburg gab, dürften auch alle Kunden bedient werden können. „Petrus hat mitgespielt“, sagte Dettmann.