Nach einer Weichenstörung am Südkreuz sollen die S-Bahnen auf dem Ring ab Donnerstag wieder planmäßig fahren. Bis dahin sollten Fahrgäste mehr Zeit mitbringen.

Berlin - Die folgenreiche Weichenstörung auf dem Berliner S-Bahn-Ring am Bahnhof Südkreuz soll in der Nacht zum Donnerstag behoben sein. „Die Instandsetzung ist für heute Nacht geplant, morgen früh soll der Verkehr dann wieder normal laufen“, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage. Der technische Defekt war am Dienstagnachmittag aufgetreten. Seither mussten Fahrgäste auf dem S-Bahn-Ring erhebliche Einschränkungen in Kauf nehmen.

Auf mehreren Linien kam es zu Ausfällen und Verspätungen. Momentan läuft der Betrieb laut Bahn stabil, zwischen Südkreuz und Tempelhof verkehren allerdings nur alle 20 Minuten Züge der Linie S46. Die Ringbahnlinien S41 und S42 fahren im 10-Minuten-Takt, aber eben nicht durchgehend. Die S45 verkehrt nur zwischen dem Flughafen BER und Hermannstraße.