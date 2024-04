Verkehrsbehinderungen auf A7 nach Unfall in Northeim

Northeim (dpa/lni) – - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 bei Northeim mit zwei Verletzten ist es am Mittwochmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die beiden Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ab der Anschlussstelle Northeim-Nord bis zur Anschlussstelle Northeim-West in Fahrtrichtung Süden werde der Verkehr zunächst über die zweite Überholspur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Dadurch sei mit erheblichen Staus zu rechnen. Wie lange die Sperrung andauern würde, war zunächst noch unklar.