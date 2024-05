Magdeburg - Am Sonntag ist wegen einer Fahrraddemonstration mit Verkehrsbeeinträchtigungen in Magdeburg zu rechnen. Mit der Fahrt protestieren die Veranstalter unter anderem gegen die schlechte Infrastruktur für Radfahrer in der Landeshauptstadt, wie es in einem Aufruf zur Demonstration des Familienhaus Magdeburg als Mitveranstalter heißt. Am Nachmittag werden Tausende Handballfans des SC Magdeburg zur Anreise zum Heimspiel erwartet.