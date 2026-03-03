Die Züge der Linie RE7 sind oft sehr voll. Ab Ende März will der Verkehrsverbund deshalb Abhilfe schaffen - und stellt mehr Kapazitäten bereit.

Berlin - Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) will deutlich mehr Sitzplätze auf der Regionalexpresslinie RE7 zwischen Dessau-Roßlau und Senftenberg über Berlin bereitstellen. Ab dem 28. März sollen die Züge an den Wochenenden und an den Feiertagen um einen dreiteiligen Triebwagen ergänzt werden, wie der VBB mitteilte. „Damit erweitert sich die Gesamtkapazität von bislang 270 auf 420 Sitzplätze.“

Auch an den Werktagen von Montag bis Freitag würden demnach Züge mit 420 Sitzen eingesetzt, und zwar von Dessau aus zwischen 5.00 Uhr morgens und 17.00 Uhr am Nachmittag und von Senftenberg aus in die Gegenrichtung zwischen 5.00 Uhr und 16.00 Uhr. Diese Angebots-Erweiterung gelte von Ende März bis zu dem Ende der Herbstferien am 1. November.

Die Nachfrage auf der Linie RE7 sei bei den von und nach Berlin durchfahrenden Zügen zu vielen Tageszeiten sehr hoch, teilte der VBB zur Begründung mit. „Um genau diesen Zustand deutlich und schnell zu verbessern, setzt hier die Maßnahme, die Kapazität um 150 zusätzliche Sitzplätze zu erhöhen, an.“