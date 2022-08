Verlässliche Heimspielstätte höchste Priorität für Alba

Berlin - Für den deutschen Basketball-Meister Alba Berlin steht die Suche nach einer Heimspielstätte im Vordergrund. „Eine verlässliche Heimspielstätte ist gerade für einen Club wie Alba Berlin mit seiner großen Basis und einem Programm, das auf Entwicklung ausgelegt ist, etwas zentrales“, sagte Alba-Geschäftsführer Marco Baldi der „Berliner Zeitung“ (Mittwoch), „ich kann noch nicht vermelden, wie es in den kommenden Jahren weitergehen wird, aber wir können heute davon ausgehen, dass die Mercedes-Benz-Arena auch in der Saison 2022/23 für unsere Spiele die wesentliche Heimstätte sein wird.“ Der Vertrag mit der Arena am Ostbahnhof läuft nach der kommenden Saison aus.

Auch in Hinsicht auf das Erlangen der A-Lizenz für die Euroleague sei die Spielstätte laut Baldi „ein zentraler Faktor“. Seit Jahren gilt Alba als Anwärter auf eine dauerhafte Lizenz für die europäische Königsklasse. Aufgrund von „gewissen Dissonanzen“ unter den A-Lizenz-Inhabern erwartet Baldi aber keine schnelle Entscheidung. Zunächst gehe es darum, dass wieder eine Einigkeit erzielt und ein gemeinsamer Weg gefunden werde. „Wir sind nach wie vor in dieser Übergangsphase zur A-Lizenz und wir gehen davon aus, dass wir sie auch erhalten, wie vorgesehen“, ist sich der 60-Jährige sicher.

Ebenso sicher geht Baldi davon aus, für die gerade in die Bundesliga aufgestiegene Damenmannschaft eine taugliche Heimspielstätte zu ermitteln. „Die Lage in Berlin, was Sportarenen betrifft, ist alles andere als rosig. Wir untersuchen gerade alle Optionen und Möglichkeiten“, sagte Baldi, „bis Oktober müssen und werden wir eine passende Spielstätte finden.“