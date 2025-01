München - Der Verleger Hans Dieter Beck ist tot. Er sei am 3. Januar im Alter von 92 Jahren in München friedlich verstorben, teilte der Verlag C.H.Beck am Samstag mit.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften, der Ablegung beider juristischer Staatsexamina und einer Promotion trat Beck 1961 in den väterlichen Verlag ein, wie es in der Mitteilung hieß. Nachdem er unter anderem mehrere Jahre als Richter und Staatsanwalt in München tätig gewesen sei, sei er Anfang der 70er Jahre in den Verlag zurückgekehrt und habe als Verleger das rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Programm übernommen.

Den Verlag C.H.Beck gibt es seit 1763. Hans Dieter Beck und sein Bruder Wolfgang waren 1973 in sechster Generation zu gleichen Teilen Gesellschafter geworden.

„Wie kein anderer identifizierte sich Hans Dieter Beck mit seinem Unternehmen und insbesondere dem Verlagsbereich Recht-Steuern-Wirtschaft“, hieß es nun von dem Verlag.