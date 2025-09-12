In Berlin-Mitte geraten zwei Gruppen aneinander. Es werden Messer gezogen. Ein Mann muss wiederbelebt werden. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen in Berlin-Mitte verletzt worden. Ein Betroffener habe reanimiert werden müssen, sagte ein Polizeisprecher. Anrufer hätten am Abend von rund 20 Menschen gesprochen, die am Humboldt Forum aufeinander losgegangen seien. Mehr Details konnte der Polizeisprecher zunächst nicht nennen.

Vor knapp drei Wochen war es am Humboldt Forum zu einer Messerstecherei zwischen zwei Gruppen gekommen, bei der laut Polizei sechs Männer Verletzungen davontrugen. Ein 24-Jähriger wurde lebensgefährlich am Rücken verletzt und in einem Krankenhaus operiert. Die anderen Männer im Alter von 20 bis 26 Jahren erlitten nach Polizeiangaben Stich- und Schnittverletzungen an Händen, Beinen sowie an Becken und Oberkörper. Die Hintergründe für die blutige Auseinandersetzung waren zunächst unklar.