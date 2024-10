Mehrere Menschen geraten auf einem Festgelände im Saalekreis aneinander. Auch ein Hammer spielt eine Rolle. Am Ende gibt es Verletzte, ein Mann muss in Gewahrsam.

Geusa - Unter anderem mit einem Hammer, einer Glasflasche und Pfefferspray haben sich Beteiligte an mehreren Auseinandersetzungen in Geusa-Atzendorf attackiert. Auf einem Festgelände im Saalekreis kam es am späten Mittwochabend und in der Nacht zu Bedrohungen und Angriffen, mindestens zehn Menschen waren nach Angaben der Polizei daran beteiligt.

Einige wurden leicht verletzt. Nach gut zwei Stunden hatten die Polizeibeamten die Streitigkeiten zunächst beendet und mehrere Anzeigen aufgenommen. In der Nacht mussten sie erneut auf das Gelände ausrücken, wieder gab es Streit und Angriffe. Ein 29-Jähriger wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen.