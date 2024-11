Berlin - Bei einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Kreuzberg ist es am Montagabend zu Tumulten und Angriffen auf die Polizei gekommen. Bis zu 1.700 Demonstranten nahmen nach Angaben der Polizei vom Dienstag ab dem Oranienplatz teil. Immer wieder seien Flaschen und auch Farbeier auf Polizisten geworfen worden, so die Polizei. Teilnehmer hätten Parolen zur Unterstützung von Terror gerufen. Polizisten seien auch direkt bedrängt und körperlich angegriffen worden.

Die Polizei wiederum setzte Pfefferspray ein und nahm Demonstranten wegen strafbarer Sprechchöre in arabischer Sprache und dem Zeigen des Symbols der Terrororganisation Hamas fest. Insgesamt wurden 29 Demonstranten vorläufig festgenommen und 11 Polizisten verletzt.