Nachdem ein 56-Jähriger schwer verletzt in einem Cottbuser Hausflur gefunden wurde, hat ein Richter Haftbefehl gegen einen 16-Jährigen erlassen. Der Jugendliche sitzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Verletzter in Hausflur: 16-Jähriger in Justizvollzugsanstalt

Cottbus - Nach dem Fund eines verletzten Mannes in einem Hausflur in Cottbus sitzt ein 16-Jähriger in einer Justizvollzugsanstalt. Ein Richter am Amtsgericht Cottbus erließ am Freitag einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen, wie die Polizeidirektion Süd mitteilte. Der Jugendliche soll dem 56-Jährigen schwerste Verletzungen zugefügt haben. Eine weitere, 14 Jahre alte Tatverdächtige wurde ihren Erziehungsberechtigten übergeben, wie es hieß.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatten am frühen Donnerstagmorgen die Polizei über Lärm und eine Auseinandersetzung informiert. Einsatzkräfte fanden den Mann und trafen in dem Haus die beiden Jugendlichen an, die vorläufig festgenommen wurden. Sie seien nicht mit dem 56-Jährigen verwandt. Der Verletzte wurde notoperiert. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.