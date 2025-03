Im thüringischen Obermaßfeld greift der Besitzer einer Garage beherzt ein, als diese in Brand gerät. Doch dies hat Folgen für seine Gesundheit.

Verletzter nach Garagenbrand in Obermaßfeld

Die Feuerwehr löschte am Sonntag einen Garagenbrand im Landkreis Schmalkalden-Meiningen. (Symbolbild)

Obermaßfeld - Ein Mann ist in Obermaßfeld (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) bei dem Versuch, seine brennende Garage zu löschen, verletzt worden. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache am Sonntagnachmittag ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte somit Schlimmeres. Weitere Ermittlungen zur Brandursache laufen.