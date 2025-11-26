Der VfL Wolfsburg steckt nicht nur in einer sportlichen Krise. Dem Verein fallen auch noch immer mehr Spieler aus.

Wolfsburg - Neben der sportlichen Krise plagt den VfL Wolfsburg auch ein immer größeres Verletzungspech. Der dänische Fußball-Nationalstürmer Jonas Wind hat sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und musste deshalb in München operiert werden. Der 26-Jährige werde „bis auf Weiteres“ fehlen, teilte der Bundesligist mit.

Wind ist bereits der dritte Langzeitausfall innerhalb kurzer Zeit nach Bence Dardai (Knieverletzung) und Moritz Jenz (Muskelbündelriss). Kevin Paredes fehlt seit dem Beginn der Saison wegen einer Fußoperation. Neuzugang Jesper Lindström hat nach seiner Leistenverletzung gerade erst wieder das Mannschaftstraining aufgenommen.